Шведские хоккеисты раскритиковали россиян после полуфинала чемпионата мира

Хоккеисты сборной Швеции остались недовольны поведением российских игроков во время полуфинала молодежного чемпионата мира. Слова шведских спортсменов приводит газета Аftonbladet.
Шведские спортсмены отреагировали на действия российского форварда Александра Хованова, поцеловавшего российский герб на своем свитере. «Они очень обиделись, когда канадец не снял шлем во время исполнения гимна. Но, видимо, проезжать мимо нашей скамейки и демонстративно целовать герб — это нормально. Типичная Россия», — цитирует «Спорт-Экспресс» нападающего Альбина Эрикссона.
Согласился с партнером и другой шведский хоккеист Самуэль Фагемо. «Это хоккей, эмоции. Но это все равно проявление неуважения», — обозначил свою позицию спортсмен.
Ранее сборная Россия вышла в финал турнира, в овертайме обыграв шведов со счетом 5:4. Победная шайба на счету уральского хоккеиста Ивана Морозова.
В решающем матче наша команда встретится с канадцами, уточняет телеканал 360. Команды уже встречались на групповом этапе. Тогда сборная России одержала победу с рекордным счетом, напоминает RT. Во время той встречи канадский хоккеист не снял шлем во время исполнения российского гимна.