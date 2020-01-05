Гол уральского хоккеиста вывел сборную России в финал молодежного чемпионата мира

Молодежная сборная Россия вышла в финал чемпионата мира, обыграв сверстников из Швеции. Основное время матча закончилось со счетом 4:4, а в овертайме победу российской команде принес Иван Морозов, уроженец Верхней Салды.
Матч прошел в чешском городе Острава. Шведы открыли счет уже на 16-й секунде матча, однако через две минуты Иван Морозов восстановил паритет. До конца первого периода россияне упрочили преимущество благодаря голам Александра Хованова и Егора Соколова. Однако к 44-й минуте шведы трижды поразили ворота россиян и вышли вперед — 4:3.
До конца основного времени россияне отыгрались благодаря второй шайбе Соколова. Победу сборной РФ на 64-й минуте принес дубль Морозова.
Сборная РФ вышла в финал молодежного чемпионата мира впервые с 2016 года. В решающем матче российские хоккеисты встретятся со сверстниками из Канады, которых разгромили на групповом этапе со счетом 6:0. Эта победа стала самой крупной в истории противостояния команд, уточняет RT.