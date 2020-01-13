Медведев лишил челябинского экс-губернатора Дубровского важного поста

Бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского вывели из состава Государственной пограничной комиссии, где он находился как глава приграничного с Казахстаном региона. В этом качестве его сменил действующий глава региона Алексей Текслер. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Исключить из состава Комиссии Дубровского Б. А.», — говорится в тексте документа, опубликованного на официальном портале деловой информации. Тем же распоряжением в состав Государственной пограничной комиссии введены Текслер и глава Оренбургской области Денис Паслер, руководивший свердловским правительством с 2012 по 2016 годы.
В марте 2019 года Дубровский досрочно ушел в отставку после возбужденного ФАС дела о картельном сговоре с компанией, занимающейся ремонтом и строительством дорог. Назначенный врио главы региона Текслер успешно выиграл выборы в сентябре того же года.
Денис Паслер возглавил Оренбуржье также в 2019 году, сменив в этой должности Юрия Берга. Последний также выведен из состава комиссии.
Государственная пограничная комиссия координирует совместную деятельность федеральных органов власти, властей субъектов РФ и муниципалитетов, а также общественных организаций при формировании и реализации пограничной политики России.