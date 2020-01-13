Медведев лишил челябинского экс-губернатора Дубровского важного поста

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Представление врио губернатора Алексея Текслера полпредом Николаем Цукановым. Челябинск, портрет, текслер алексей, дубровский борис
Премьер заменил Бориса Дубровского (слева) в Государственной пограничной комиссии Алексеем Текслером (справа)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского вывели из состава Государственной пограничной комиссии, где он находился как глава приграничного с Казахстаном региона. В этом качестве его сменил действующий глава региона Алексей Текслер. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Исключить из состава Комиссии Дубровского Б. А.», — говорится в тексте документа, опубликованного на официальном портале деловой информации. Тем же распоряжением в состав Государственной пограничной комиссии введены Текслер и глава Оренбургской области Денис Паслер, руководивший свердловским правительством с 2012 по 2016 годы.

В марте 2019 года Дубровский досрочно ушел в отставку после возбужденного ФАС дела о картельном сговоре с компанией, занимающейся ремонтом и строительством дорог. Назначенный врио главы региона Текслер успешно выиграл выборы в сентябре того же года.

Денис Паслер возглавил Оренбуржье также в 2019 году, сменив в этой должности Юрия Берга. Последний также выведен из состава комиссии.

Государственная пограничная комиссия координирует совместную деятельность федеральных органов власти, властей субъектов РФ и муниципалитетов, а также общественных организаций при формировании и реализации пограничной политики России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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Ссылки по теме
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