Депутат Шипулин помог уральцам, которые полгода живут без телевидения

Махневцы попросили помощи у Шипулина Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат Госдумы Антон Шипулин решил помочь жителям Махнево (Свердловская область), которые с 3 июня 2019 года, когда отключили аналоговое телевещание, живут без ТВ. Об этом депутат написал в своем Instagram.

«Жители Махнево обратились ко мне с просьбой помочь им в приобретении спутниковых тарелок, потому что в их поселке нет цифрового вещания. Я нашел спонсоров, собрали необходимую сумму (97,5 тыс. рублей). Вчера уже установили первые две спутниковые тарелки Татьяне Переваловой и Валентине Шмаковой. Сегодня планируем установить еще восемь тарелок», — написал Шипулин. Кроме того, Шипулин пообещал обсудить с руководством РТРС возможность проведения в Махнево цифрового ТВ.

Ранее «URA.RU» сообщало, что махневцы, которые полгода сидят без ТВ, написали письмо Путину. Послание подписали 126 человек. Свердловские власти отреагировали на жалобу и поручили местному начальству выяснить ситуацию.

«У нас тут забегали. Только и смех и грех: все вылилось в то, что наш глава Лызлов приказал своим подчиненным ходить по квартирам и проверять подписи. Это все, что он может сделать. Еще приходили с анкетами. Спрашивали, надо ли нам ТВ, какие каналы мы смотрим и пр.», — рассказала «URA.RU» жительница Махнево Татьяна Реутова.

По словам Реутовой к ней приходили от Шипулина и предлагали бесплатно поставить тарелку. «Я засомневалась было, все же за полгода устала без телевизора, но устояла перед соблазном. Отказалась, мы продолжим добиваться, чтобы нам провели нормальное телевидение, а не эти жалкие 20 каналов с тарелки», — добавила Реутова.