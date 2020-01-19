Глава диаспоры опроверг информацию о гибели екатеринбурженки из-за нежеланного замужества

Тело девушки нашли под окнами дома, в котором она жила Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава диаспоры езидов в Свердловской области Георгий Асоев рассказал, что семья 16-летней девушки, тело которой нашли на Эльмаше, была приличной. Он отметил, что опекал эту семью.

«Я считаю, что СМИ преувеличили факты. Родители погибшей были хорошими и приличными людьми», — высказался Асоев в разговоре с «URA.RU». Однако комментировать историю дальше он отказался, попросив «закрыть тему».

Тело девушки из семьи езидов нашли 10 января в районе улицы Старых Большевиков под окнами высотки, в которой она жила с родителями. По данным газеты «Комсомольская правда», было заведено дело по статье за доведение до самоубийства несовершеннолетнего. Однако оно пока что остается бесфигурантным.

Школьная учительница погибшей рассказала изданию, что родители хотели выдать ее замуж. Согласно религии езидов, это можно сделать с 16 лет. Одноклассницы девушки признались, что незадолго до смерти она с родителями ездила в Омск знакомиться с женихом. Также они считают, что девушка не могла покончить жизнь самоубийством. На момент публикации «URA.RU» получить комментарий Следственного комитета по Свердловской области получить не удалось.