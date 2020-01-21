В новой мечети, которую достраивают в районе Сортировки Екатеринбурга, в ближайшие две-три недели начнутся службы. В мечети состоялось выездное заседание Уральского Мухтасибата.
«Председатель Артур хазрат Мухетдинов продемонстрировал ход работы. На сегодня ведётся строительство теплых полов, укладывают основание: материал, армирование и т. д. После этого проведем электричество, уложим ковры и все готово. Планируем запустить работу и начать проводить пятничные службы уже в феврале», — рассказал «URA.RU» Наркис Карамов, помощник председателя духовного управления мусульман Свердловской области.
Ранее «URA.RU» сообщало, что 17 ноября 2019 года была снесена мечеть Нур-Усман, находившаяся в центре Екатеринбурга возле цирка. Снос был связан с тем, что территория у цирка, которая включает в себя и площадку мечети, отдана под строительство нового ледового стадиона для ХК «Автомобилист». Вице-губернатор области Сергей Бидонько сообщил «URA.RU» о выделении из разных источников 22 млн рублей на переезд мусульман в новую мечеть. Для того, чтобы построить молельный объект быстрее, мусульмане строят торгово-выставочный ангар. Его заказали на Ижевском заводе молочных технологий и машинного доения.