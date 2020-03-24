В Челябинске начинают закрывать кинотеатры Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Кинотеатр «Синема Парк», расположенный на площадях ТРК «Горки» в Челябинске, 24 марта приостановил работу. Как говорится в сообщении, выложенном на сайте одного из крупнейших кинотеатров города, это связно с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Посетителям предлагается оставить свой электронный адрес, на который поступят сообщения, когда сеансы возобновятся. Дозвониться до администрации «Синема Парк» не удалось, линия постоянно занята.

После того, как губернатор Алексей Текслер ввел в регионе режим повышенной готовности из-за коронавируса, прекратили свою работу театры, концертные залы и музеи. Коммерческие кинотеатры продолжали принимать посетителей. «Синема Парк» стал первым, кто остановил свою работу.

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