По мнению эпидемиологов, наступают решающие дни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских дал прогноз, как будет развиваться ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Среднем Урале. По его словам, начало апреля будет решающим.

«На этой неделе возвращаются почти все наши граждане, которые были за рубежом, — сообщил Козловских. — Если и будут еще борта (самолеты), то это будет вывоз небольшого количества наших граждан, которые еще остались за рубежом, основная же масса россиян возвращается на этой неделе. Учитывая, что ситуация в мире, особенно в Европе нарастает по неблагоприятному сценарию, риски, что (туристы) везут с собой вирус, становятся существенно выше».

По словам главного санитарного врач региона, учитывая инкубационный период коронавируса (в среднем, это пять дней), заболели ли последние вернувшиеся в Россию туристы, станет ясно к среде-четвергу следующей недели.

По данным Роспотребнадзора по Свердловской области на 27 марта в регионе — 20 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Почти все они находятся в ГКБ №40 Екатеринубрга. Одна из заболевших, 75-летняя женщина, находится в реанимации (врачи оценивали ее состояние как тяжелое, сейчас — как средней тяжести).

Кроме заболевших, в ГКБ № 40 лежит 234 человека с подозрением на коронавирус, в больнице №6 находятся еще 70 «подозреваемых» и еще 26 человек с подозрением лежат в больницах области. Всего выявлено 20866 человек, которые контактировали с заболевшими, все они находятся под наблюдением (из них 60 человек — родственники заболевших, все они госпитализированы).