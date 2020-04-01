На Урале во время карантина водители стали чаще нарушать правила движения

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Свердловчане стали носиться по дорогам на большой скоростиФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В период пандемии коронавируса в Свердловской области водители стали чаще нарушать правила дорожного движения. Пользуясь тем, что большинство законопослушных водителей сидят дома в режиме изоляции, оставшиеся за рулем начали гонять по полупустым дорогам на большой скорости, сообщают в ГИБДД по региону.

«Только за минувшие сутки передвижными комплексами автоматической фиксации нарушений выявлено почти 8000 случаев превышения скорости. Для сравнения — 10 марта теми же камерами в тех же местах было выявлено 6000 нарушений», — сообщили URA.RU в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Всеобщая самоизоляция свердловчан была объявлена главой региона Евгением Куйвашевым 30 марта. Заксобрание готовит штрафы для нарушителей карантина, а полиция останавливает уральцев на улице.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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