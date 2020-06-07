Новости кризиса 7 июня: назван единственный способ быстро восстановить экономику России

Цены на нефть зафиксировались на достаточно высоком уровне в ожидании новой встречи ОПЕК. На ней было принято решение продлить соглашение о
Курс рубля укрепился по отношению к другим валютам. На Московской бирже доллар стоит 68,7 рубля (-0,45), а евро — 77,56 рубля (-0,8).
Что происходит в России
Решение о преодолении сокращения добычи нефти, достигнутое в рамках ОПЕК, послужит дальнейшей
Президент России Владимир Путин попросил учесть в едином плане восстановления экономики
Товарооборот России и Китая
Что происходит в мире
Объем внешней торговли Китая за первые пять месяцев текущего года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса опрокинула мировую экономику, а многие компании и миллиардеры попытались нажиться на этом. Он отметил, что за медицинской пандемией последовала экономическая, которая затронула как развивающиеся, так и крупнейшие государства.
Во Франции начнут перерабатывать вино в антибактериальный гель для рук. Полагается, что подобная мера позволит виноделам пережить кризис.
Прогнозы и мнения экспертов
Единственным методом быстрого восстановления экономики России является раздача денег населению, считает экономист, советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-брокер» Сергей Хестанов.
После окончания кризиса уровень безработицы в России будет выше, чем после экономических потрясений 2008 года. По словам президента Центра экономики инфраструктуры Владимира Косого, ситуация в России будет лучше, чем в странах Европы.
Коллекторы могут начать преступать закон, чтобы выбить долги из россиян. Адвокат Вера Ефремова посоветовала гражданам, оказавшимся в такой ситуации, быстрее погашать задолженность с помощью новых займов.
Половина туроператоров может уйти с рынка после окончания пандемии. Глава TBS Group Рашад Мамедов считает, что работать перестанут небольшие агентства и те, кто выстраивает бизнес по старым стандартам.
Евро и юань не смогут заменить американский доллар в качестве главной мировой валюты даже в долгосрочной перспективе. Как отметил экономист Константин Юрченко, экономика США по своим масштабам не знает аналогов.
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