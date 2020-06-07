Новости кризиса 7 июня: назван единственный способ быстро восстановить экономику России

Евро и юань не смогут заменить доллар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на нефть зафиксировались на достаточно высоком уровне в ожидании новой встречи ОПЕК. На ней было принято решение продлить соглашение о сокращении добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля. На момент закрытия торгов стоимость июльских фьючерсов марки Brent незначительно выросла, теперь баррель стоит 41,97 доллара (+4,95%). Американская нефть WTI с поставкой в июле стоит 38,95 доллара за баррель (+4,12%).

Курс рубля укрепился по отношению к другим валютам. На Московской бирже доллар стоит 68,7 рубля (-0,45), а евро — 77,56 рубля (-0,8).

Что происходит в России

Решение о преодолении сокращения добычи нефти, достигнутое в рамках ОПЕК, послужит дальнейшей стабилизации рынка , убежден член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. В результате этих соглашений риски и потери распределяются между всеми участниками сделки. По мнению главы Минэнерго Александра Новака, продление сделки призвано сбалансировать рынок, снизить риски и неопределенность. Таким образом удастся избавиться и от переизбытка запасов нефти .

Президент России Владимир Путин попросил учесть в едином плане восстановления экономики вопросы деятельности учреждений культуры . Глава государства поручил правительству доработать пакет мер, направленных на поддержку организаций, которые занимаются проведением концертов и экскурсий.

Товарооборот России и Китая сократился на 4,3% . За период с января по май этот показатель снизился до 40,89 млрд долларов.

Что происходит в мире

Объем внешней торговли Китая за первые пять месяцев текущего года сократился на 8% в годовом выражении, до 1,65 трлн долларов. Объем экспорта уменьшился на 7,7%, до 884,99 млрд долларов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса опрокинула мировую экономику, а многие компании и миллиардеры попытались нажиться на этом. Он отметил, что за медицинской пандемией последовала экономическая, которая затронула как развивающиеся, так и крупнейшие государства.

Во Франции начнут перерабатывать вино в антибактериальный гель для рук. Полагается, что подобная мера позволит виноделам пережить кризис.

Прогнозы и мнения экспертов

Единственным методом быстрого восстановления экономики России является раздача денег населению, считает экономист, советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-брокер» Сергей Хестанов.

После окончания кризиса уровень безработицы в России будет выше, чем после экономических потрясений 2008 года. По словам президента Центра экономики инфраструктуры Владимира Косого, ситуация в России будет лучше, чем в странах Европы.

Коллекторы могут начать преступать закон, чтобы выбить долги из россиян. Адвокат Вера Ефремова посоветовала гражданам, оказавшимся в такой ситуации, быстрее погашать задолженность с помощью новых займов.

Половина туроператоров может уйти с рынка после окончания пандемии. Глава TBS Group Рашад Мамедов считает, что работать перестанут небольшие агентства и те, кто выстраивает бизнес по старым стандартам.

Евро и юань не смогут заменить американский доллар в качестве главной мировой валюты даже в долгосрочной перспективе. Как отметил экономист Константин Юрченко, экономика США по своим масштабам не знает аналогов.

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