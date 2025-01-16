Обозвавшей строителей «русней» москвичке грозит 25 лет колонии за измену

Москвичке грозит до 25 лет колонии за госизмену и сотрудничество с СБУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Негативно высказавшейся о русских москвичке грозит до 25 лет тюрьмы
Негативно высказавшейся о русских москвичке грозит до 25 лет тюрьмы Фото:

Москвичке, которая в ноябре прошлого года угрожала строителям и называла их «русней», грозит до 25 лет колонии. Ее дело рассматривается по нескольким уголовным статьям, включая госизмену и сотрудничество с СБУ.

«Во время пребывания Яны Джоган в СИЗО следователи изучили ее телефон и нашли переписки с украинскими радикалами. Которым она повторила свой тезис о ненависти к русским и сказала, что хочет сотрудничать с СБУ», — сообщает telegram-канал Mash. Ей грозит до 25 лет колонии, она проходит по статьям о госизмене и сотрудничестве с украинской СБУ.

Помимо этих обвинений, к списку возможных статей добавляются также «распространение порнографии» и «возбуждение ненависти либо вражды». Родители обвиняемой сообщили, что вплоть до конца 2010-х годов их дочь идентифицировала себя как жительницу Санкт-Петербурга. Однако после она вдруг проявила интерес к проукраинским медиа и начала исследовать наличие украинских корней в своей семейной истории.

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Москвичке, которая в ноябре прошлого года угрожала строителям и называла их «русней», грозит до 25 лет колонии. Ее дело рассматривается по нескольким уголовным статьям, включая госизмену и сотрудничество с СБУ. «Во время пребывания Яны Джоган в СИЗО следователи изучили ее телефон и нашли переписки с украинскими радикалами. Которым она повторила свой тезис о ненависти к русским и сказала, что хочет сотрудничать с СБУ», — сообщает telegram-канал Mash. Ей грозит до 25 лет колонии, она проходит по статьям о госизмене и сотрудничестве с украинской СБУ. Помимо этих обвинений, к списку возможных статей добавляются также «распространение порнографии» и «возбуждение ненависти либо вражды». Родители обвиняемой сообщили, что вплоть до конца 2010-х годов их дочь идентифицировала себя как жительницу Санкт-Петербурга. Однако после она вдруг проявила интерес к проукраинским медиа и начала исследовать наличие украинских корней в своей семейной истории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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