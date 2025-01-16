Обозвавшей строителей «русней» москвичке грозит 25 лет колонии за измену

Москвичке, которая в ноябре прошлого года угрожала строителям и называла их «русней», грозит до 25 лет колонии. Ее дело рассматривается по нескольким уголовным статьям, включая госизмену и сотрудничество с СБУ.
«Во время пребывания Яны Джоган в СИЗО следователи изучили ее телефон и нашли переписки с украинскими радикалами. Которым она повторила свой тезис о ненависти к русским и сказала, что хочет сотрудничать с СБУ», — сообщает telegram-канал Mash. Ей грозит до 25 лет колонии, она проходит по статьям о госизмене и сотрудничестве с украинской СБУ.
Помимо этих обвинений, к списку возможных статей добавляются также «распространение порнографии» и «возбуждение ненависти либо вражды». Родители обвиняемой сообщили, что вплоть до конца 2010-х годов их дочь идентифицировала себя как жительницу Санкт-Петербурга. Однако после она вдруг проявила интерес к проукраинским медиа и начала исследовать наличие украинских корней в своей семейной истории.
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