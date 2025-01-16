TNI: Швеция готовится к войне с Россией

Швеция готовится к войне с Россией, в стране наращивают армию. Об этом сообщает издание The National Interest.
«Швеция готовится к войне с десятками новых танков „Леопард“. Учитывая приближение России и то, что Швеция стала новым членом НАТО, она готовится к потенциальному конфликту», — говорится в тексте TNI.
Обозреватель также указывает, что в рамках подготовки к возможным боевым действиям с Россией, шведская армия приобрела 44 новых единицы немецких танков Leopard 2A8. Также заявлено о модернизации уже существующей техники.
Дискуссии на эту тему стали особенно активными в стране после того, как Швеция присоединилась к НАТО в 2024 году. Сложность международных отношений возросла после инцидента в ноябре, когда был поврежден подводный телекоммуникационный кабель литовской компании Telia, который проходил между Литвой и Швецией. В связи с этим событием возникли предположения о том, что НАТО может усилить мониторинг подводной инфраструктуры Балтийского моря. В Швеции местные похоронные ассоциации задумались над приобретением достаточного количества земли на случай войны с Россией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.