TNI: Швеция готовится к войне с Россией

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Швеция приобрела десятки танков Leopard на случай войны
Швеция приобрела десятки танков Leopard на случай войны Фото:

Швеция готовится к войне с Россией, в стране наращивают армию. Об этом сообщает издание The National Interest.

«Швеция готовится к войне с десятками новых танков „Леопард“. Учитывая приближение России и то, что Швеция стала новым членом НАТО, она готовится к потенциальному конфликту», — говорится в тексте TNI.

Обозреватель также указывает, что в рамках подготовки к возможным боевым действиям с Россией, шведская армия приобрела 44 новых единицы немецких танков Leopard 2A8. Также заявлено о модернизации уже существующей техники. 

Дискуссии на эту тему стали особенно активными в стране после того, как Швеция присоединилась к НАТО в 2024 году. Сложность международных отношений возросла после инцидента в ноябре, когда был поврежден подводный телекоммуникационный кабель литовской компании Telia, который проходил между Литвой и Швецией. В связи с этим событием возникли предположения о том, что НАТО может усилить мониторинг подводной инфраструктуры Балтийского моря. В Швеции местные похоронные ассоциации задумались над приобретением достаточного количества земли на случай войны с Россией.

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Швеция готовится к войне с Россией, в стране наращивают армию. Об этом сообщает издание The National Interest. «Швеция готовится к войне с десятками новых танков „Леопард“. Учитывая приближение России и то, что Швеция стала новым членом НАТО, она готовится к потенциальному конфликту», — говорится в тексте TNI. Обозреватель также указывает, что в рамках подготовки к возможным боевым действиям с Россией, шведская армия приобрела 44 новых единицы немецких танков Leopard 2A8. Также заявлено о модернизации уже существующей техники.  Дискуссии на эту тему стали особенно активными в стране после того, как Швеция присоединилась к НАТО в 2024 году. Сложность международных отношений возросла после инцидента в ноябре, когда был поврежден подводный телекоммуникационный кабель литовской компании Telia, который проходил между Литвой и Швецией. В связи с этим событием возникли предположения о том, что НАТО может усилить мониторинг подводной инфраструктуры Балтийского моря. В Швеции местные похоронные ассоциации задумались над приобретением достаточного количества земли на случай войны с Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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