Три четверти министров и чиновников Украины после начала специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года сбежали из Киева на запад страны. Об этом заявил экс-глава Украины, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.
«Власть — это не только [глава страны Владимир] Зеленский... Власть — это 75% правительства, министров, которых не было в Киеве <...> 75% приезжали с западной Украины на заседания и уезжали обратно», — заявил Порошенко. Об этом бывший украинский лидер сообщил в беседе телеканалу «Общественное».
Порошенко также отметил, что на западную Украину выезжали не только члены правительства и министры. По его словам, туда отлучалось и руководство генпрокуратуры и СБУ.
Россия проводит специальную военную операцию с февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость проведения СВО. Однако он уточнил, что в планах России нет оккупации территории этой страны.
На текущий момент, российские военные силы продолжают свое наступление, освобождая населенные пункты. За 2024 год под контроль ВС РФ перешло более 200 населенных пунктов в зоне проведения СВО.
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