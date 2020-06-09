Полиция оцепила дом Ефремова. У актера пройдет обыск

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Взрыв во дворе дома № 51 на улице Советской Армии. Магнитогорск, двор, магнитогогорск, полиция
Дом, где живет Михаил Ефремов, оцепила полиция (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Сотрудники полиции оцепили многоквартирный дом в районе Чистых прудов, где живет актер Михаил Ефремов. К зданию не подпускают посторонних.

«Дом, в одной из квартир которого живет Михаил Ефремов, оцепили сотрудники полиции, подойти к зданию нельзя», — передает ТАСС.

До этого к дому актера несколько раз вызывали скорую, когда он пожаловался на ухудшение самочувствия. Однако ни одна из бригад, по данным СМИ, не нашла у него проблем со здоровьем. Кроме того, по данным ряда изданий, следователи постановили провести обыск в квартире актера.

Накануне Михаил Ефремов стал виновником ДТП. В нетрезвом виде он сел за руль внедорожника и врезался в другой автомобиль, пересекая двойную сплошную. Водитель другой машины позднее скончался в больнице. В настоящее время на актера заведено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы, пока что он был отпущен под подписку о невыезде, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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