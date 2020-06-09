Сотрудники полиции оцепили многоквартирный дом в районе Чистых прудов, где живет актер Михаил Ефремов. К зданию не подпускают посторонних.
«Дом, в одной из квартир которого живет Михаил Ефремов, оцепили сотрудники полиции, подойти к зданию нельзя», — передает ТАСС.
До этого к дому актера несколько раз вызывали скорую, когда он пожаловался на ухудшение самочувствия. Однако ни одна из бригад, по данным СМИ, не нашла у него проблем со здоровьем. Кроме того, по данным ряда изданий, следователи постановили провести обыск в квартире актера.
Накануне Михаил Ефремов стал виновником ДТП. В нетрезвом виде он сел за руль внедорожника и врезался в другой автомобиль, пересекая двойную сплошную. Водитель другой машины позднее скончался в больнице. В настоящее время на актера заведено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы, пока что он был отпущен под подписку о невыезде, передает «Национальная служба новостей».
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