Сегодня 15 июня — 187 день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 97-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сервиса Coronavirus-monitor, количество заболевших в мире достигло 8 063 088 человек (+47 793 за сутки). На первом месте по количеству заболевших остаются США (2 162 904 зараженных). На втором месте — Бразилия с 867 882 зараженными. Замыкает тройку Россия, где зафиксировано 538 016 зараженных (9 041 за сутки).
Когда изобретут вакцину от коронавируса?
Индия
Жесткие временные рамки при разработке препарата от коронавируса могут в итоге привести к снижению его качества, так как зачастую, технологии, используемые при разработке вакцины, ранее не использовались на людях и их эффективность не доказана клинически. В итоге полученная вакцина не даст людям умереть, но и не помешает им заразиться коронавирусом, заявили ученые Имперского Лондонского колледжа.
Ситуация в России
На сегодняшний день в стране подтверждено 450 186 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки эта цифра выросла на 8 729 человек. За все время эпидемии от вируса удалось излечиться 212 926 заразившимся (+8086 за сутки). Жертвами вируса стали 5 534 человека (+145 умерших за сутки).
Российские регионы начали отменять запланированные ранее парады по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На данный момент известно об отмене праздничных мероприятий в Челябинске и Якутске, а также переносе парада в Пензенской области. Под угрозой мероприятие и в Свердловской области.
В Кремле заявили, что с понимаем относятся к инициативе региональных властей по отмене праздничных мероприятий. Так, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что главам регионов, в связи с коронавирусом были выданы спецполномочия, которые те реализуют исходя из ситуации с заболеваемостью. Помимо этого, официальный представитель Кремля посоветовал всем россиянам смотреть трансляцию парада по телевизору.
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы поручил правительству проработать
В период пандемии в России активизировались шаманы и целители, предлагающие гражданам сомнительные средства для лечения вируса. В связи с этим, в Госдуму внесено предложение разработать для относящих себя к данным категориям людей собственные профстандарты.
16% россиян
Производители средств защиты и антисептиков отчитались о повышении прибыли с марта по июнь этого года на 1 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, продажа защитных масок выросла на 150%, на 63% выросли продажи перчаток, антисептики — на 264%.
Что происходит в мире?
Международное агентство по атомной энергии запустило
В Пекине введен
Прогнозы экспертов
Снятие карантина по коронавирусу может привести к
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