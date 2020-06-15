Во многих регионах России парад оказался под угрозой срыва Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня 15 июня — 187 день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 97-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса Coronavirus-monitor, количество заболевших в мире достигло 8 063 088 человек (+47 793 за сутки). На первом месте по количеству заболевших остаются США (2 162 904 зараженных). На втором месте — Бразилия с 867 882 зараженными. Замыкает тройку Россия, где зафиксировано 538 016 зараженных (9 041 за сутки).

Когда изобретут вакцину от коронавируса?

Индия предоставила России препарат гидроксихлорин для лечения коронавируса на сумму в 1,7 миллионов долларов. Торговый представитель в этой стране сообщил, что до конца года ожидаются поставки на общую сумму в 13,1 миллион.

Жесткие временные рамки при разработке препарата от коронавируса могут в итоге привести к снижению его качества, так как зачастую, технологии, используемые при разработке вакцины, ранее не использовались на людях и их эффективность не доказана клинически. В итоге полученная вакцина не даст людям умереть, но и не помешает им заразиться коронавирусом, заявили ученые Имперского Лондонского колледжа.

Ситуация в России

На сегодняшний день в стране подтверждено 450 186 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки эта цифра выросла на 8 729 человек. За все время эпидемии от вируса удалось излечиться 212 926 заразившимся (+8086 за сутки). Жертвами вируса стали 5 534 человека (+145 умерших за сутки).

Российские регионы начали отменять запланированные ранее парады по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На данный момент известно об отмене праздничных мероприятий в Челябинске и Якутске, а также переносе парада в Пензенской области. Под угрозой мероприятие и в Свердловской области.

В Кремле заявили, что с понимаем относятся к инициативе региональных властей по отмене праздничных мероприятий. Так, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что главам регионов, в связи с коронавирусом были выданы спецполномочия, которые те реализуют исходя из ситуации с заболеваемостью. Помимо этого, официальный представитель Кремля посоветовал всем россиянам смотреть трансляцию парада по телевизору.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы поручил правительству проработать решение по продлению истекающих 1 июля мер поддержки россиян и бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Он также предложил подумать, как можно развить действующие программы.

В период пандемии в России активизировались шаманы и целители, предлагающие гражданам сомнительные средства для лечения вируса. В связи с этим, в Госдуму внесено предложение разработать для относящих себя к данным категориям людей собственные профстандарты.

16% россиян не соблюдали режим изоляции . По результатам опроса ВИЦОМ, 80% респондентов заявили, что соблюдали установленные ограничения. Из них каждый пятый вообще не выходил из дома, 63% иногда покидали квартиру.

Производители средств защиты и антисептиков отчитались о повышении прибыли с марта по июнь этого года на 1 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, продажа защитных масок выросла на 150%, на 63% выросли продажи перчаток, антисептики — на 264%.

Что происходит в мире?

Международное агентство по атомной энергии запустило всемирный проект по предотвращению пандемий в будущем. Проект представляет из себя всемирную сеть для оказания помощи лабораториям в разных странах по мониторингу, эпидемиологическому надзору, раннему выявлению и борьбе с болезнями.

В Пекине введен режим военного времени . К борьбе со вспышкой коронавируса, произошедшей в столице Китая, привлечены 100 тысяч человек, усилены меры контроля.

Прогнозы экспертов

Снятие карантина по коронавирусу может привести к резкому ухудшению экологии . Речь идет к возвращению ситуации к докарантинному уровню и даже хуже. Об этом заявил исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин.