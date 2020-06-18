Ургант посмеялся над новостью о захвате монастыря на Урале

Иван Ургант пошутил над событиями вокруг Среднеуральского монастыря Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу на «Первом канале» посмеялся над новостью о захвате Среднеуральского монастыря схиигуменом Сергием. Шоумена позабавил факт, что в тот момент там находились хоккеист Павел Дацюк и артист «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов.

«Это первая новость, которая объединила „Матч ТВ“, СТС и телеканал „Спас“», — пошутил Ургант.

Митрополит Екатеринбургский Кирилл, напомним, лишил отца Сергия права проповедовать после того, как он предал анафеме сторонников «беззаконной изоляции» и призвал верующих выходить на улицы. Силовики усмотрели в этом признаки экстремизма, прокуратура возбуждает против него административное дело. В то же время схиигумен отказался добровольно покидать монастырь. На его охрану встали казаки, среди которых оказались те, кто участвовал в боевых действиях в Луганской и Донецкой республиках. 17 июня в монастырь приехала полиция. Позже выяснилось, что внутри находились, в том числе, Дацюк и Соколов.