ЗСО нового созыва будет командой Алексея Текслера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Губернатор Алексей Текслер перезагрузит челябинское отделение «Единой России», устранив дисбаланс между группами влияния. В свою очередь партия станет для него новым лоббистским ресурсом на федеральном уровне, сообщил URA.RU политолог Евгений Минченко, комментируя решение главы региона возглавить список кандидатов «ЕР» на выборах в Заксобрание области.

В связке «Единая Россия»-Текслер, безусловный лидер — губернатор, уверен Минченко. «Если у Текслера рейтинги в районе 65%-70%, а у „ЕР“ только 32%, то очевидно, кто из них донор, а кто реципиент рейтинга», — говорит политолог.

Евгений Минченко (на фото) подчеркивает, что сотрудничество Алексея Текслера с «ЕР» будет полезным для региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Минченко отмечает, что губернатор взял на себя ответственность за список кандидатов «ЕР», демонстрируя, что он настоящий хозяин региона. «Губернатор не может эффективно работать без поддержки в региональном парламенте. Он заинтересован, чтобы в ЗСО были договороспособные, адекватные и эффективные депутаты, — заявил собеседник. — А более плотное взаимодействие с региональным отделением „ЕР“ поможет Текслеру использовать лоббистский ресурс партии на федеральном уровне».

«Какой-то период времени у партии [в Челябинской области] были определенные проблемы. Особенно при позднем [экс-губернаторе Борисе] Дубровском. Сейчас имеет смысл посмотреть, у кого есть реальная поддержка населения. И обеспечить баланс между разными группами влияния, чтобы не было перекоса в сторону тех или иных игроков», — продолжает эксперт.

По словам Минченко, решение Текслера сделает более гибкой и эффективной работу местных отделений партии. «Избирательная кампания станет экзаменом на эффективность местных ячеек. По их результатам можно будет судить, кто справляется, а кто нет», — объяснил он.

Губернатор Алексей Текслер заявил, что принял предложение «ЕР» возглавить лидирующую тройку кандидатов партии на выборах в челябинское Заксобрание. Компанию ему составят глава регионального отделения «ЕР» и спикер ЗСО Владимир Мякуш, а также детский омбудсмен Евгения Майорова. URA.RU накануне опубликовало полный список кандидатов по округам.

Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. 30 депутатов изберутся в одномандатных округах, вторая половина — по партийным спискам.