Часть россиян выйдет на пенсию раньше срока

Самой популярной причиной отказа в досрочной выдаче пенсии является нехватка стажа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выйти на пенсию раньше общепринятого срока могут те россияне, которые имеют длительный трудовой стаж. Об этом сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).

«Льгота в виде получения пенсионного удостоверения и соответствующих выплат от государства на два года раньше сверстников полагается за стаж продолжительностью 42 года для мужчин и 37 лет для женщин», — пишет агентство Nation News. Уточняется, что при принятии решения о досрочной выдаче пенсии учитывается только страховой стаж. То есть, служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, срок ухода за престарелым или инвалидом и время получения пособия по безработице не учитываются. Также ПФР отметил, что самой популярной причиной отказа в досрочной выдаче пенсии является нехватка стажа.

Ранее в России предлагали разрешить досрочно выйти на пенсию россиянам, работающим на предприятиях Дальнего Востока. Также в Госдуме хотели разрешить это женщинам со званием «Мать-героиня».

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