Сегодня, 1 июля, 203-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 113-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По данным coronavirus-monitor.ru, число заболевших COVID в мире достигло 10 629 052 человек. За сутки эта цифра увеличилась на 55 992. Выздоровели 5 847 733 зараженных (+45 550). Жертвами инфекции стали 515 371 человек (+1 778).
Лидером по числу заболевших остаются США, где зафиксировано уже 2 730 803 случая инфекции (+ 4 067). Второе место — за Бразилией с 1 409 693 заболевшими (+1 208). На третьем месте остается Россия, где за прошедшие сутки зафиксировано 6 138 случаев заболевания. Общее же количество заболевших в России — 654 671 человек. Тенденция к ежедневному снижению количества заразившихся по стране сохраняется. Выздоровели за весь период эпидемии 423 649 человек (+10 038). Жертвами эпидемии стали 9 561 инфицированных (+216).
Когда изобретут лекарство против коронавируса
Разрабатываемая НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вакцина от коронавируса после испытания будет в первую очередь дана гражданам, входящим в группы риска — пожилым и людям с различными хроническими заболеваниями.
США скупили почти весь мировой запас «Ремдесивира» — одного из двух препаратов, якобы способных победить коронавирус. Несмотря на то, что эффективность разработанного против лихорадки Эбола лекарства не доказана, департамент здравоохранения Америки скупил более 500 тысяч доз (90% всех мировых запасов на август и сентябрь). Из-за этого в других странах препарат оказался в дефиците.
Ситуация в России
За все время эпидемии выявлено около
В Москве
Всемирная организация здравоохранения высоко оценила принимаемые в России меры по борьбе с коронавирусом. По мнению представителя организации Мелиты Вуйнович, в стране хорошо продуманы системы прохода людей, дезинфекции и соблюдения ограничений.
Ситуация в мире
Российский опыт в организации голосования в условиях эпидемии
Власти Японии не исключают
Прогнозы и мнения экспертов
Вероятность заразиться коронавирусом контактным путем в летний период
На смертность от коронавируса в разных странах помимо среднего возраста населения, уровня медицинской помощи и карантинных мероприятий
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