Пожилые люди станут первыми претендентами на вакцину от вируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 1 июля, 203-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 113-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По данным coronavirus-monitor.ru, число заболевших COVID в мире достигло 10 629 052 человек. За сутки эта цифра увеличилась на 55 992. Выздоровели 5 847 733 зараженных (+45 550). Жертвами инфекции стали 515 371 человек (+1 778).

Лидером по числу заболевших остаются США, где зафиксировано уже 2 730 803 случая инфекции (+ 4 067). Второе место — за Бразилией с 1 409 693 заболевшими (+1 208). На третьем месте остается Россия, где за прошедшие сутки зафиксировано 6 138 случаев заболевания. Общее же количество заболевших в России — 654 671 человек. Тенденция к ежедневному снижению количества заразившихся по стране сохраняется. Выздоровели за весь период эпидемии 423 649 человек (+10 038). Жертвами эпидемии стали 9 561 инфицированных (+216).

Когда изобретут лекарство против коронавируса

Разрабатываемая НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вакцина от коронавируса после испытания будет в первую очередь дана гражданам, входящим в группы риска — пожилым и людям с различными хроническими заболеваниями.

США скупили почти весь мировой запас «Ремдесивира» — одного из двух препаратов, якобы способных победить коронавирус. Несмотря на то, что эффективность разработанного против лихорадки Эбола лекарства не доказана, департамент здравоохранения Америки скупил более 500 тысяч доз (90% всех мировых запасов на август и сентябрь). Из-за этого в других странах препарат оказался в дефиците.

Ситуация в России

За все время эпидемии выявлено около 200 мутаций нового коронавируса и шесть его разновидностей. Учитывая предположения, что каждая мутация ослабляет действие вируса и способность к его передаче, российские ученые надеются, что в скором времени вирус может стать одной из форм обычных респираторных заболеваний.

В Москве не ожидают второй волны коронавируса , заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что пик заболеваемости пройден в начале апреля, а сейчас ситуация с каждым днем только улучшается. По мнению градоначальника, возможно только незначительное ухудшение ситуации, но речи о полноценной новой волне не идет.

Всемирная организация здравоохранения высоко оценила принимаемые в России меры по борьбе с коронавирусом. По мнению представителя организации Мелиты Вуйнович, в стране хорошо продуманы системы прохода людей, дезинфекции и соблюдения ограничений.

Ситуация в мире

Российский опыт в организации голосования в условиях эпидемии может быть перенят Германией во время выборов в бундестаг. Также эта практика может распространиться и на другие избирательные процессы, которые пройдут в стране в следующем году.

Власти Японии не исключают введение в стране нового режима ЧС в случае повторения недавней вспышки коронавируса. В минувший вторник прирост случаев заболевания в Японии достиг рекордной с мая отметки и составил 138 человек за сутки.

Прогнозы и мнения экспертов

Вероятность заразиться коронавирусом контактным путем в летний период значительно ниже , чем в остальное время. В Центре имени Гамалеи нашли зависимость между температурой на улице и продолжительностью жизни вируса. Если зимой он может быть активен до трех дней, то летом этот период не превышает трех часов, рассказали ученые.

На смертность от коронавируса в разных странах помимо среднего возраста населения, уровня медицинской помощи и карантинных мероприятий может влиять генетика . Врачами выявлено шесть мутаций, от которых зависит тяжесть заболевания. Это мутации в генах, отвечающих за свертываемость крови, обмен веществ, тонус сосудов, иммунный статус и респираторные функции.