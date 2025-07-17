В селе Петровка Омской области ураганный ветер, о котором ранее предупреждали синоптики, сорвал кровлю с одного из жилых домов. В результате были повреждены газопровод и опоры линии электропередачи, что привело к отключению газа и электричества. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС по региону Юлия Дойникова.
«С одного дома сорвало крышу, ею повредило газопровод (пять домов отключено) и столбы линий электропередачи (пять домов отключено). Идут восстановительные работы», — заявила Дойникова для ТАСС.
Ранее метеорологи предупреждали жителей области о скором наступлении непогоды, в том числе о ливнях с грозами и порывистым ветром, скорость которого местами достигала более 25 метров в секунду. Местные жители разместили в соцсетях фото и видео последствий стихии. На этих материалах зафиксированы повреждения кровли хозяйственных построек и снесенные ветром заборы.
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