Главком ВКС заявил о суперспособности российского комплекса С-500

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее комплексом восхитились эксперты из Китая . Они заявили, что С-500 способен противостоять любому типу летательных аппаратов и даже метеоритам. Также в китайцы отметили, что зенитно-ракетный комплекс С-500 значительно превосходит действующие типы объектов противовоздушной обороны по дальности обнаружения противника, которая увеличилась на 150-200 километров. По данным издания, «Прометей» может одновременно вести огонь по десяти целям на расстоянии 500 километров. Производство ЗРК «Прометей» стартовало в июне прошлого года.

«Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе», — цитирует Суровкина RT. Он добавил, что аналогов системы в мире нет.

Российский зенитно-ракетный комплекс «Прометей» С-500 способен уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве. Об этом заявил главный командующий ВКС Сергей Суровкин.

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно