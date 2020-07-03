02 июля 2020

Главком ВКС заявил о суперспособности российского комплекса С-500

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Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , зрк, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
С-500 способен уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российский зенитно-ракетный комплекс «Прометей» С-500 способен уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве. Об этом заявил главный командующий ВКС Сергей Суровкин.

«Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе», — цитирует Суровкина RT. Он добавил, что аналогов системы в мире нет.

Ранее комплексом восхитились эксперты из Китая. Они заявили, что С-500 способен противостоять любому типу летательных аппаратов и даже метеоритам. Также в китайцы отметили, что зенитно-ракетный комплекс С-500 значительно превосходит действующие типы объектов противовоздушной обороны по дальности обнаружения противника, которая увеличилась на 150-200 километров. По данным издания, «Прометей» может одновременно вести огонь по десяти целям на расстоянии 500 километров. Производство ЗРК «Прометей» стартовало в июне прошлого года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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