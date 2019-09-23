В Китае восхитились российскими ракетами, способными сбивать метеориты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , военная техника, поле, зрк, цветы, природа, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
ЗРК «Прометей» создаются на базе С-400Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новый зенитно-ракетный комплекс «Прометей» (С-500), который в данный момент разрабатывается концерном «Алмаз-Антей» на базе установок С-400, способен противостоять любому типу летательных аппаратов и даже метеоритам. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sina, описывая новинку.

«Созданные на базе С-400 „Прометеи“ способны эффективно противостоять не только любым типам современных летательных аппаратов, включая крылатые ракеты, беспилотники, сверхбыстрые баллистические орудия и заатмосферные гиперзвуковые самолеты, но и перехватывать метеориты», — приводит выдержку из сообщения СМИ RNS.

Также в Sina отметили, что зенитно-ракетный комплекс С-500 значительно превосходит действующие типы объектов противовоздушной обороны по дальности обнаружения противника, которая увеличилась на 150-200 километров. По данным издания, «Прометей» может одновременно вести огонь по десяти целям на расстоянии 500 километров.

Производство ЗРК «Прометей» стартовало в июне этого года. На прошлой неделе глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК заявил, что серийный выпуск С-500 начнется во второй половине 2020 года. Ожидается, что первый опытный образец нового типа вооружений поступит в армию РФ в следующем году.

Расскажите о новости друзьям
Технологии Война
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...