В Китае восхитились российскими ракетами, способными сбивать метеориты

Новый зенитно-ракетный комплекс «Прометей» (С-500), который в данный момент разрабатывается концерном «Алмаз-Антей» на базе установок С-400, способен противостоять любому типу летательных аппаратов и даже метеоритам. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sina, описывая новинку.
«Созданные на базе С-400 „Прометеи“ способны эффективно противостоять не только любым типам современных летательных аппаратов, включая крылатые ракеты, беспилотники, сверхбыстрые баллистические орудия и заатмосферные гиперзвуковые самолеты, но и перехватывать метеориты», — приводит выдержку из сообщения СМИ
Также в Sina отметили, что зенитно-ракетный комплекс С-500 значительно превосходит действующие типы объектов противовоздушной обороны по дальности обнаружения противника, которая увеличилась на 150-200 километров. По данным издания, «Прометей» может одновременно вести огонь по десяти целям на расстоянии 500 километров.
Производство ЗРК «Прометей» стартовало в июне этого года. На прошлой неделе глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК заявил, что серийный выпуск С-500 начнется во второй половине 2020 года. Ожидается, что первый опытный образец нового типа вооружений поступит в армию РФ в следующем году.