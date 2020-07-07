Челябинский следователь Андрей Морозов стал адвокатом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-глава следственного отдела СКР по Златоусту Андрей Морозов стал адвокатом. Одним из первых его клиентов стал руководитель ООО «СтройСнаб» Тигран Нерсисян, который проходит по уголовному делу о махинациях при строительстве биатлонного центра имени Светланы Ишмуратовой, сообщил URA.RU источник в силовой структуре.

«Морозов стал адвокатом. Он защищает фигуранта дела о махинациях на строительстве биатлонного стадиона в Златоусте», — сказал собеседник.

Морозов подтвердил корреспонденту URA.RU, что стал адвокатом. «Сначала сдал экзамен на судью. Но коллеги и знакомые предложили работать в другой сфере, намного более высокооплачиваемой. Написал заявление в квалификационную коллегию судей об отказе от статуса судьи. Сейчас курирую несколько направлений, в том числе строительный бизнес. Но ранее работал в четырех правоохранительных органах — милиция, налоговая полиция, прокуратура и СКР. Расследовал [все] от краж трусов до заказных убийств и налоговых преступлений. Специализировался на экономических, коррупционных и должностных преступлениях. Решил дополнительно заняться адвокатурой. Это мое хобби, мне это интересно. Одним из первых клиентов стал руководитель „СтройСнаба“», — сказал он.

Уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) возбуждено в конце 2019 года в отношении неустановленных лиц мэрии Златоуста по факту нарушений при расходовании субсидий на строительство биатлонного центра имени Ишмуратовой. В его основу легли материалы проверки Контрольно-счетной палаты региона. Силовики считают, что заказчик незаконно подписал контракт с ООО «Стройснаб» и превысил размер аванса на 27 млн рублей. Экс-мэр Вячеслав Жилин и министр спорта области Леонид Одер обвинили друг друга в нарушениях.

Глава новой фирмы-подрядчика «Стройтранссоюз» Михаил Азаматов также стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в откатах замминистра строительства и инфраструктуры области Татьяне Антоновой и директору подведомственного ей ОГКУ «Челябоблинвестрой» Алексею Абаимову. Возбуждено несколько уголовных дел. Вскрываются все новые факты вероятной коррупции.