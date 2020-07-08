Пермский журналист задержан на пикете в поддержку Сафронова

В отношении журналиста составлен административный протокол Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

В Перми за одиночный пикет в поддержку советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержан журналист медиа-проекта «Четвертый сектор» Михаил Данилович. В беседе с корреспондентом URA.RU он пояснил, что вышел с плакатом к зданию регионального ФСБ, после чего к нему подошли сотрудники управления и попросили пройти с ним.

«Я постоял [у здания Управления ФСБ по Пермскому краю] минут 5-10, ко мне вышли люди из здания, которые попросили пройти с ними, я отказался. Потом они вызвали полицию и меня доставили в Ленинский отдел полиции», — пояснил Данилович.

Журналист сказал, что в отношении него составили административный протокол за нарушение указа губернатора (ч 1 ст 20.2 КоАП РФ, проведение публичного мероприятия в период распространения коронавируса), вручили копию протокола после чего, отпустили.

Советник главы Роскосмоса, бывший журналист «Ведомостей» и «Коммерсанта» Иван Сафронов был задержан в минувший вторник. Его подозревают в госизмене. Суд арестовал Сафронова на два месяца.