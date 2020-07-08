07 июля 2020
06 июля 2020

Пермский журналист задержан на пикете в поддержку Сафронова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. ЦПКиО. Курган, полиция, дежурный патруль
В отношении журналиста составлен административный протокол Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

В Перми за одиночный пикет в поддержку советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержан журналист медиа-проекта «Четвертый сектор» Михаил Данилович. В беседе с корреспондентом URA.RU он пояснил, что вышел с плакатом к зданию регионального ФСБ, после чего к нему подошли сотрудники управления и попросили пройти с ним.

«Я постоял [у здания Управления ФСБ по Пермскому краю] минут 5-10, ко мне вышли люди из здания, которые попросили пройти с ними, я отказался. Потом они вызвали полицию и меня доставили в Ленинский отдел полиции», — пояснил Данилович.

Журналист сказал, что в отношении него составили административный протокол за нарушение указа губернатора (ч 1 ст 20.2 КоАП РФ, проведение публичного мероприятия в период распространения коронавируса), вручили копию протокола после чего, отпустили.

Советник главы Роскосмоса, бывший журналист «Ведомостей» и «Коммерсанта» Иван Сафронов был задержан в минувший вторник. Его подозревают в госизмене. Суд арестовал Сафронова на два месяца.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», viber-канале «Пермь» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...