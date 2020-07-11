На 11 июля в Свердловской области зарегистрировано 15623 случая коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 280 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона по борьбе с инфекцией.

«Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила и еще 27 городов и городских округов. Самый большой прирост — в Екатеринбурге, 186 новых заболевших», — передает оперштаб.

По данным оперштаба, высокий уровень заболеваемости связан, в том числе, с очагом в Первоуральске: здесь из-за одного инфицированного сотрудника произошла вспышка на предприятии «Уралгофротара».

«Руководство [предприятия]оказывало противодействие Роспотребнадзору, и только с помощью прокуратуры и органов внутренних дел им удалось начать проверки в общежитии предприятия и на самой производственной площадке. Предварительно выявленные нарушения, по данным санитарных врачей, говорят о грубейших нарушениях и позволяют ставить вопрос о приостановке работы этого предприятия», — сказал заместитель руководителя оперативного штаба Павел Креков.

На 11 июля в Свердловской области зарегистрировано 15623 случая коронавируса. Умерли 156 человек, двое — за последние сутки. Вылечились 9828 пациентов