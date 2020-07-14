Непарламентская партия решилась на участие в выборах в ЯНАО

Списки, поданные реготделением «Родины», ИК ЯНАО рассмотрит завтра Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Ямальское региональное отделение политической партии «Родина» подало в ИК ЯНАО списки кандидатов для участия в выборах в окружное законодательное собрание. Как рассказали URA.RU в избиркоме, списки могут быть заверены уже завтра.

«Списки кандидатов представители регионального отделения „Родины“ сдали 13 июля, — сообщили агентству в избиркоме. — Скорее всего, заверять их будут на завтрашнем заседании комиссии». Уточнить имена кандидатов выяснить по телефону не удалось.

В региональном отделении партии отказались давать информацию об участии в выборах в заксобрание. «Не комментирую», — заявил руководитель реготделения Алексей Рудковский.

Прием списков кандидатов для участия в выборах в заксобрание завершился в 18:00 13 июля. Кроме «Родины» списки сдали представители «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» и Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС).

У «Партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» — избирком документы принимать отказался. Партия писателя Захара Прилепина «За правду» ранее сама отказалась от участия в выборах.

Ранее сообщалось, что под флагом «Родины» в заксобрание ЯНАО хотел попасть бизнесмен из Нового Уренгоя Борис Ситников. Позже появилась неподтвержденная информация, что учредитель корпорации «Роснефтегаз» также отказался от политической борьбы.