Уралец ночует в палатке и готовит макароны на газовой горелке Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Житель Нижнего Тагила Сергей Москаленко решил из Свердловской области доехать до полуострова Крым на инвалидном кресле с электроприводом, который сделал своими руками. В дороге уралец готовит еду под открытым небом и ночует в деревнях.

«Я пролежал в кровати шесть лет, в одной комнате [у Сергея поражение костного мозга]. И вот решился. Никогда не был на море и захотелось. Как-то собрался одним утром — и сейчас я в пути», — объяснил Москаленко причину своего путешествия телеканалу 360. Дорога до Крыма занимает около 3000 километров. Недавно тагильчанин проехал Уфу и сейчас находится недалеко от Самары.

Необычное транспортное средство уралец собрал из обычной инвалидной коляски: создал чертеж, приделал к ней электропривод. Сначала хотел ездить на ней по городу, но потом решил сделать дальнобойную и мощную коляску, которая способна преодолевать огромные расстояния и вести большие грузы. На сбор деталей ушло несколько месяцев.

Тагильчанин разбивает палатку для ночлега в деревнях и поселках, иногда — рядом с дорожными кафе. Еду готовит на складной газовой горелке. К началу августа романтик-путешественник намерен доехать до полуострова и остаться там до ноября.

Одновременно с Москаленко его земляк Иван Скоморохов тоже решился на необычное путешествие на море. Сейчас юноша на велосипеде добирается до Сочи, сообщают СМИ Нижнего Тагила.