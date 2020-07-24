23 июля 2020
22 июля 2020

Власти Челябинской области готовятся к продлению карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Масочный режим будет сохраняться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области пока не удается снизить рост заболевания коронавирусом и власти готовятся продлить режим повышенной готовности. Как сообщили URA.RU 24 июля в оперативном штабе региона, за минувшие сутки зарегистрировано 134 случая заражения COVID-19, что на пять случаев больше, чем было накануне.

«На утро 24 июля в регионе подтверждены 10 891 случай заболевания COVID-19 (+ 134 новых подтверждения ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки выписаны 1233 человека», — сообщили в штабе. Скончались три человека с диагностированным коронавирусом. У всех умерших COVID-19 был сопутствующим заболеванием.

Режим повышенной готовности, объявленный губернатором Алексеем Текслером из-за пандемии COVID-19, истекает 26 июля. Судя по статистике, режим будет продлен в самое ближайшее время. При этом будет сохранен масочный режим.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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