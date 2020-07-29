Водонаева поступила в МГУ

Блогер и телеведущая, уроженка Тюмени Алена Водонаева поступила в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ). Бывшая участница «Дома-2» стала студенткой на программе профессиональной переподготовки факультета журналистики.
«В 2005-м Водонаева окончила журфак Тюменского государственного университета, а спустя 15 лет решила „повторить“ азы журналистики и узнать новое уже в главном вузе страны», — пишет Super.ru. Информацию об этом подтвердила сама Водонаева. В своем профиле в Instagram она выложила скриншот публикации и написала: «Это правда».
Занятия в вузе у Водонаевой начнутся с сентября, программа рассчитана на год, уточняет «Утро.ру». Телеведущая будет изучать такие предметы, как журналистская этика, право средств массовой информации, создание медиапроектов и другие, пишет «Дни.ру».
Ранее политолог Алексей Макаркин заявил, что Водонаева может перейти из шоу-бизнеса в политику, создав свой политический проект. Однако, если это произойдет, она не будет вступать в конфликт с действующей властью. В то же время писатель Захар Прилепин считает Водонаеву виновной в социальном расизме.
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