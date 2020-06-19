Захар Прилепин осудил российских блогеров за резкие слова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Писатель Захар Прилепин обвинил телеведущих Викторию Боню и Алену Водонаеву в социальном расизме. Своими размышлениями Прилепин поделился в telegram-канале.

В начале публикации писатель заявил, что любит чернокожих музыкантов, спортсменов и «прочих великих негров». «Вышедшие с низов своего гетто, они считают своим долгом слать приветы своим братьям, оставшимся внизу, в нищете», — рассказал Прилепин.

При этом он отметил, что некоторые российские знаменитости ведут себя совершенно противоположно. «Слушая комментарии наших барышень от Бони до Водонаевой, замечаю: в отличие от черных, белые наши провинциальные покорители и покорительницы олимпов презирают оставшихся на дне», — заявил писатель, уточнив, что ни одна чернокожая знаменитость не позволила бы себе заявить подобное.

Особое внимание Прилепин обратил на заявление Виктории Бони о том, что россияне, получающие минимальный размер оплаты труда, являются «алкоголиками и нищебродами»: тогда телеведущая заявила, что «если человек зарабатывает десятку [тысяч рублей], он должен зарабатывать десятку». Происходящее писатель назвал «социальным расизмом» и «буржуазией российского разлива».

Ранее телеведущая, уроженка Тюмени Алена Водонаева раскритиковала инициативу президента России Владимира Путина выдавать маткапитал за первого ребенка, заявив, что «быдло станет рожать ради денег». После этого она подверглась шквалу критики со стороны многих известных личностей и пожаловалась на травлю. Сейчас общественность также критикует Викторию Боню за ее резкое заявление, пишет «Дни.ру».

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