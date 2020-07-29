Назван способ спасти бизнес в пандемию

Регионы повысят производительность труда в России Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» может помочь спасти бизнес в условиях пандемии COVID и кризиса. Такое мнение озвучил глава проектов Регионального центра компетенций (РЦК) Александр Антонов на стриме URA.RU .

В рамках нацпроекта на предприятиях-участниках вводятся принципы бережливого производства, что позволяет нарастить выработку без дополнительных инвестиций. «Ярким примером может послужить ЗАО „Кушвинский завод прокатных валков“. За три месяца здесь на 23% было сокращено время протекания процесса, сокращены запасы незавершенного производства, увеличена выработка на человека в месяц», — сказал Антонов.

Помимо адресной поддержки и обучения инструментам бережливого производства программа подразумевает переобучение и повышение квалификации работников предприятий, а также финансовое стимулирование. «Плюсов от участия в проекте много. Но самое главное, что нам дали посмотреть на процессы со стороны, в то время как у всех нас на предприятии уже глаз замылен», — поделился впечатлениями руководитель по развитию производственной системы ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» Владимир Кабанов.

Участие в нацпроекте бесплатное. Необходимо лишь проверить себя на соответствие требованиям и оставить заявку на сайте производительность.рф. «Участниками могут стать представители обрабатывающих промышленных производств, транспортного, строительного, сельскохозяйственного секторов и отрасли ЖКХ, а выручка компании за последний год должна быть более 400 млн рублей», — сообщил заместитель генерального директора Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александр Казаков.

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» инициирован Президентом России Владимиром Путиным. До 2024 года РЦК поможет повысить производительность труда на 308 предприятиях Свердловской области.