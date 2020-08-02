Рост числа больных в 5 регионах объяснили «ковидным нигилизмом»

По мнению Анны Поповой, в некоторых регионах люди воспринимают эпидемию как закончившееся событие Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Несмотря на то что большинстве регионов РФ число нвоых заболевших коронавирусом снижается, в ряде субъектов ситуация остается сложной. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, это связано с «ковидным нигилизмом».

«Рост заболеваемости регистрируется в регионах, власти которых поторопились снять ограничения или где процветает «ковидный нигилизм», — цитирует Попову Lenta.ru. Глава Роспотребнадзора заявила, что данный нигилизм связан с уверенностью населения, что пандемия уже в прошлом и, следовательно, ничем им не грозит.

Ранее Анна Попова рассказала, что ситуация с заболеваемостью вирусом стабилизировалась в 80 субъектах РФ. Таким образом, сложная эпидемиологическая ситуация фиксируется только в пяти регионах страны, передает деловое издание «ВЗГЛЯД».

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