02 августа 2020
01 августа 2020
31 июля 2020

В Челябинске найдено тело полицейского с простреленной головой

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кладбище Рябково. Курган, полиция, перчатки медицинские
Сейчас силовикам предстоит выяснить все обстоятельства происшествия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением в голову. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«В этот день [когда произошло убийство], 2 августа, он [сотрудник полиции] находился на отдыхе. По некоторым данным, в момент происшествия он был в состоянии алкогольного опьянения», — пояснил источник. — Сейчас предстоит выяснить, было ли это неосторожное обращение с оружием или иные причины». По словам собеседника агентства, погибший работал в одном из районных отделов полиции.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU сообщили, что на сегодняшний день не готовы прокомментировать данную информацию. В пресс-службе СКР по региону на звонок корреспондента URA.RU не ответили.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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