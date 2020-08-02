В Челябинске найдено тело полицейского с простреленной головой

Сейчас силовикам предстоит выяснить все обстоятельства происшествия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением в голову. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«В этот день [когда произошло убийство], 2 августа, он [сотрудник полиции] находился на отдыхе. По некоторым данным, в момент происшествия он был в состоянии алкогольного опьянения», — пояснил источник. — Сейчас предстоит выяснить, было ли это неосторожное обращение с оружием или иные причины». По словам собеседника агентства, погибший работал в одном из районных отделов полиции.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU сообщили, что на сегодняшний день не готовы прокомментировать данную информацию. В пресс-службе СКР по региону на звонок корреспондента URA.RU не ответили.