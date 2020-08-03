В реку Сайма вновь вылилось сотни литров нефтепродуктов
В Сургуте нашли решение для обманутых дольщиков и вновь разлились нефтепродукты — учителя региона не согласны с требованиями Роспотребнадзора — дети-сироты получили квартиры. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 4 августа — в обзоре URA.RU:
Мэр Сургута назвал разлив нефтепродуктов экологическим терактом
- В Сургуте во второй раз за лето в реку Сайма вылились нефтепродукты. Мэр города Вадим Шувалов в беседе с корреспондентом URA.RU назвал это экологическим терактом. По его словам, он стал свидетелем очередного акта экологического терроризма. Порядка двухсот литров нефтепродуктов опять вылили в Сайму.
В Сургуте решат проблемы обманутых дольщиков
- В Сургуте нашли подрядчика для достройки жилого квартала, где из-за проблем с прежним застройщиком пострадало больше сотни дольщиков. Одна из строительных компаний решила взять на себя роль инвестора и достроить дома.
Педагоги Нижневартовска не согласны с новыми требованиями Роспотребнадзора
- Педагоги ХМАО раскритиковали рекомендации Роспотребнадзора к организации учебного процесса. По мнению учителей, перемещения детей внутри школы будет очень сложно контролировать. По требованиям Роспотребнадзора дети будут учиться в отдельных кабинетах, выходя из них только для посещения столовых, и заходить в школу будут через разные входы.
В Сургутском районе дети-сироты получили ключи от новых квартир
- Более 31 млн рублей выделили власти Сургутского района для покупки квартир для детей-сирот. На эти средства приобрели 18 квартир. На сегодняшний день ключи вручены семи льготникам: двоим жителям Лянтора и пятерым проживающим в Барсово. До конца года, после достижения совершеннолетия, квартиры получат и остальные дети.
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