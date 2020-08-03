03 августа 2020
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31 июля 2020

Самое актуальное в ХМАО на 4 августа. Глава Сургута заявил об экологическом терроризме, педагоги выступили против новых мер Роспотребнадзора

© Служба новостей «URA.RU»
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В реку Сайма вновь вылилось сотни литров нефтепродуктов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте нашли решение для обманутых дольщиков и вновь разлились нефтепродукты — учителя региона не согласны с требованиями Роспотребнадзора — дети-сироты получили квартиры. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 4 августа — в обзоре URA.RU:

Мэр Сургута назвал разлив нефтепродуктов экологическим терактом

В Сургуте решат проблемы обманутых дольщиков

Педагоги Нижневартовска не согласны с новыми требованиями Роспотребнадзора

В Сургутском районе дети-сироты получили ключи от новых квартир

  • Более 31 млн рублей выделили власти Сургутского района для покупки квартир для детей-сирот. На эти средства приобрели 18 квартир. На сегодняшний день ключи вручены семи льготникам: двоим жителям Лянтора и пятерым проживающим в Барсово. До конца года, после достижения совершеннолетия, квартиры получат и остальные дети.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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