Политолог предупредил о подготовке захвата Крыма на Украине

Неонацистские организации на Украине хотят реализовать свои планы в отношении Крыма, ДНР и ЛНР, считает Алексей Кочетков
новость из сюжетаВойна на Украине
Неонацистские организации на Украине готовятся атаковать Крым, ДНР и ЛНР. С таким заявлением выступил политический эксперт Алексей Кочетков.
«Сверхзадачей запрещенного в России Национального корпуса и прочих праворадикальных структур является возвращение Крыма», — пишет со ссылкой на Кочеткова сайт argumenti.ru. По словам эксперта, радикалы также хотят избавиться от всего, что связано с РФ.
Для реализации готовящихся планов ультраправым нужно захватить власть в Киеве, отметил Кочетков. По словам эксперта, такой вариант развития событий нельзя исключать.
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