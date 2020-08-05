Политолог предупредил о подготовке захвата Крыма на Украине

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Севастополь. Крым. Ночь в воинской части А4515. в ожидании штурма, флаг украины, солдаты
Неонацистские организации на Украине хотят реализовать свои планы в отношении Крыма, ДНР и ЛНР, считает Алексей Кочетков Фото: Валентина Свистунова © URA.RU
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Война на Украине

Неонацистские организации на Украине готовятся атаковать Крым, ДНР и ЛНР. С таким заявлением выступил политический эксперт Алексей Кочетков.

«Сверхзадачей запрещенного в России Национального корпуса и прочих праворадикальных структур является возвращение Крыма», — пишет со ссылкой на Кочеткова сайт argumenti.ru. По словам эксперта, радикалы также хотят избавиться от всего, что связано с РФ.

Для реализации готовящихся планов ультраправым нужно захватить власть в Киеве, отметил Кочетков. По словам эксперта, такой вариант развития событий нельзя исключать.

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Политика Война

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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