Якушев обозначил главную цель «Единой России»

Якушев: важнейшая задача «Единой России» — быть рядом с людьми
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Якушев заявил, что важнейшая задача Единой России, быть рядом с людьми
Якушев заявил, что важнейшая задача Единой России, быть рядом с людьми Фото:

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев назвал основную цель партии — наличие тесной связи с населением для улучшения взаимодействия и обратной связи. Об этом он заявил на расширенном совете первичных и местных отделений в Забайкальском крае, подчеркивая необходимость эффективной работы с предложениями и замечаниями граждан.

«Важнейшая задача Единой России — быть рядом с людьми <...> Нам есть, с чем идти к избирателям. Разговор должен быть откровенным, честным и человечным. Мы должны донести простым языком, что нам удалось сделать и что не удалось и почему», — заявил Якушев. Его слова передает пресс-служба партии в своем telegram-канале.

На мероприятии обсуждались вопросы развития работы первичных и местных отделений «Единой России», улучшения партийных институтов и подготовки к предстоящей избирательной кампании. Якушев акцентировал внимание на необходимости активного включения всей партийной вертикали в процесс сбора предложений для новой народной программы, что позволит максимально учесть мнения и потребности граждан.

После Якушев вместе с Олимпийским чемпионом Никитой Нагорным и губернатором Забайкалья Александром Осиповым открыл первый гимнастический зал в регионе. Отмечается, что зал был построен по народной программе партии. Строительные работы длились 11 месяцев. Зал занимает площадь свыше 1500 квадратных метров. В этом помещении будут функционировать секции по спортивной гимнастике, а также регулярно проводиться соревнования.

«Единая Россия уделяет особое внимание развитию спорта. Спорт помогает молодым людям полноценно развиваться, закаляет характер», — заявил Якушев. Его слова передают представители партии. 

Как отметил Осипов, при поддержке «Единой России», Забайкальский край построил десятки объектов, в том числе площадки и ФОКи в самых разных районах, центрах. 

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Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев назвал основную цель партии — наличие тесной связи с населением для улучшения взаимодействия и обратной связи. Об этом он заявил на расширенном совете первичных и местных отделений в Забайкальском крае, подчеркивая необходимость эффективной работы с предложениями и замечаниями граждан. «Важнейшая задача Единой России — быть рядом с людьми <...> Нам есть, с чем идти к избирателям. Разговор должен быть откровенным, честным и человечным. Мы должны донести простым языком, что нам удалось сделать и что не удалось и почему», — заявил Якушев. Его слова передает пресс-служба партии в своем telegram-канале. На мероприятии обсуждались вопросы развития работы первичных и местных отделений «Единой России», улучшения партийных институтов и подготовки к предстоящей избирательной кампании. Якушев акцентировал внимание на необходимости активного включения всей партийной вертикали в процесс сбора предложений для новой народной программы, что позволит максимально учесть мнения и потребности граждан. После Якушев вместе с Олимпийским чемпионом Никитой Нагорным и губернатором Забайкалья Александром Осиповым открыл первый гимнастический зал в регионе. Отмечается, что зал был построен по народной программе партии. Строительные работы длились 11 месяцев. Зал занимает площадь свыше 1500 квадратных метров. В этом помещении будут функционировать секции по спортивной гимнастике, а также регулярно проводиться соревнования. «Единая Россия уделяет особое внимание развитию спорта. Спорт помогает молодым людям полноценно развиваться, закаляет характер», — заявил Якушев. Его слова передают представители партии.  Как отметил Осипов, при поддержке «Единой России», Забайкальский край построил десятки объектов, в том числе площадки и ФОКи в самых разных районах, центрах. 
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