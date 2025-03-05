Якушев обозначил главную цель «Единой России»

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев назвал основную цель партии — наличие тесной связи с населением для улучшения взаимодействия и обратной связи. Об этом он заявил на расширенном совете первичных и местных отделений в Забайкальском крае, подчеркивая необходимость эффективной работы с предложениями и замечаниями граждан.
«Важнейшая задача Единой России — быть рядом с людьми <...> Нам есть, с чем идти к избирателям. Разговор должен быть откровенным, честным и человечным. Мы должны донести простым языком, что нам удалось сделать и что не удалось и почему», — заявил Якушев. Его слова передает пресс-служба партии в своем telegram-канале.
На мероприятии обсуждались вопросы развития работы первичных и местных отделений «Единой России», улучшения партийных институтов и подготовки к предстоящей избирательной кампании. Якушев акцентировал внимание на необходимости активного включения всей партийной вертикали в процесс сбора предложений для новой народной программы, что позволит максимально учесть мнения и потребности граждан.
После Якушев вместе с Олимпийским чемпионом Никитой Нагорным и губернатором Забайкалья Александром Осиповым открыл первый гимнастический зал в регионе. Отмечается, что зал был построен по народной программе партии. Строительные работы длились 11 месяцев. Зал занимает площадь свыше 1500 квадратных метров. В этом помещении будут функционировать секции по спортивной гимнастике, а также регулярно проводиться соревнования.
«Единая Россия уделяет особое внимание развитию спорта. Спорт помогает молодым людям полноценно развиваться, закаляет характер», — заявил Якушев. Его слова передают представители партии.
Как отметил Осипов, при поддержке «Единой России», Забайкальский край построил десятки объектов, в том числе площадки и ФОКи в самых разных районах, центрах.
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