Большинство строительных компаний не знает, где взять деньги на зарплаты сотрудникам Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

68% строительных компаний уже начали или планируют урезать расходы на персонал. Об этом свидетельствует опрос застройщиков, проведенный PwC. В связи с этим сенаторы предложили сократить на два года страховые выплаты с фонда оплаты труда (ФОТ) с 30 до 15%.

«Двухлетнее снижение взносов позволит застройщикам высвободить около 35 млрд рублей», — передает «Коммерсант» слова главы комитета Совета федерации (СФ) по федеративному строительству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олега Мельниченко. Он отметил, что преференцией могут воспользоваться только компании, входящие в холдинговые структуры, а также имеющие производственные и генподрядные подразделения.

При этом Центр стратегических разработок (ЦСР) предлагает на полгода освободить застройщиков от уплаты налога на прибыль. Тогда у компаний отрасли высвободятся 155,7 млрд рублей, которые, как считают в ЦСР, можно направить на выплату зарплаты 662,6 тыс. работников отрасли в течение льготного периода. В общей сложности оба предложения помогут высвободить свыше 190 млрд рублей, которые работодатели должны направить исключительно на зарплаты. Отмечается, что сейчас в строительной отрасли по всей стране работает 6 млн человек, а средний уровень зарплаты — 41,8 тысяч руб. в месяц.

Ранее участники рынка предупреждали, что из-за пандемии коронавируса, длительного карантина и экономического кризиса в России может встать около трети строек жилья, а цены на недвижимость в новостройках могут рухнуть на 20-30%.

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