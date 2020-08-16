В Совфеде отреагировали на переговоры о помощи Белоруссии

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Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., путин владимир, лукашенко александр
Речь идет об «исключительных ситуациях», заявил сенатор Фото: Официальное интернет-представительство Президента России
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Протесты в Белоруссии

В заявлении президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Москва пообещала ему обеспечить безопасность его страны, нет ничего особенного. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Олег Морозов.

«Ничего особенного» в заявлении лидеров государств нет», — цитирует сенатора РИА «Новости». Он подчеркнул, что речь идет об «исключительных ситуациях».

Накануне Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. По словам белорусского лидера, в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Москва готова оказать помощь Белорусии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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