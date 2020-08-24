Лукашенко просит военной помощи у России и призывает учителей-оппозиционеров увольняться из школ Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 16-й день продолжаются протесты после президентских выборов. Глава республики Александр Лукашенко снова обсудил политический кризис с президентом России Владимиром Путиным, оппозиционер Светлана Тихановская встретилась с представителем Госдепа США, а белорусские волонтеры рассказали, что происходит с задержанными, которые побывали в изоляторах Минска.

Лукашенко готовит новый ход

Лукашенко попросил военной помощи у России. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

В военном ведомстве Белоруссии сообщили о заключении контракта с оборонными предприятиями России на поставку военной техники. Как уточняет Минобороны РБ, республика закупит у России два батальонных комплекта БТР-82А Арзамасского машиностроительного завода и партию из четырех вертолетов Ми-35М.

Лукашенко напомнил, что в Белоруссии существует государственная идеология. Учителя, которые не согласны с ней, должны покинуть школы, считает президент.

Действия оппозиции

Вечером в понедельник на площади Независимости в Минске началась новая акция протеста против результатов выборов президента Белоруссии. Силовики начали задерживать сторонников оппозиции.

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская встретилась с представителем Государственного департамента США Стивеном Биганом. Они обсудили политический кризис в республике. Тихановская заявила, что готова вести с властями Белоруссии диалог о мирной передачи власти.

Также экс-кандидат в президенты республики призналась, что больше не будет баллотироваться на пост главы государства. Одним из кандидатов на новых выборах Тихановская видит своего мужа Сергея, который сейчас находится в СИЗО.

Задержанные на мирных акциях протеста в Минске и доставленные в изолятор на улице Окрестина в ужасе выбегали оттуда, прятались по дворам и находились в состоянии шока. Об этом рассказали волонтеры палаточного лагеря, развернутого возле изолятора. Учреждение на улице Окрестина в народе стали называть «пыточной» и «концлагерем» из-за жестокости его сотрудников.

Критика Лукашенко от Шнурова и белорусского юриста

Появление 15-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая в военном обмундировании и с автоматом у Дворца независимости — повод задуматься о том, может ли глава государства вообще воспитывать ребенка. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал юрист, председатель «Белорусского Хельсинкского комитета» Олег Гулак. Он подчеркнул, что ситуация является стрессовой для психики ребенка и может привести к непредсказуемым последствиям.

Появление Лукашенко с автоматом в руках высмеял лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. В своем стихотворении он сравнил президента с «волшебником в голубом вертолете». Музыкант заявил, что Лукашенко приговорил народ к смертной казни. По мнению Шнурова, насилие ОМОНа в стране ничем не оправдано, а Лукашенко запутался в собственных мыслях.

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