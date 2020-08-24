В Минске на шестнадцатый день протестов снова задерживают людей

На площади Независимости в Минске стартовала новая акция протеста против результатов выборов президента Белоруссии. Силовики уже начали задерживать сторонников оппозиции.
В центре белорусской столицы собралось порядка 200 человек, передает корреспондент РИА «Новости». Это меньше, чем в предыдущие дни в это же время (около 19:00 по местному времени).
Сообщается, что на месте дежурит милиция. По данным агентства, двух человек задержали после того, как они отказались убрать бело-красно-белые флаги (неофициальные флаги Белоруссии, которые используют протестующие — прим. ред.). Еще одного силовики чуть позже также попытались задержать, но его отбили другие митингующие, окружившие милицию.
Митинги и шествия начались в Белоруссии 9 августа, в день выборов президента страны. По официальным данным ЦИК, на них с результатом более 80% победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не согласилась с такими данными: по ее мнению, победу одержала кандидат Светлана Тихановская. Ежедневно на улицы Минска и других городов выходят протестующие, которые требуют отставки Лукашенко, пишут argumenti.ru. В первые дни акции сопровождались жесткими задержаниями.
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