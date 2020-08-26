Те, кто мог выпить некачественный «Цитрамон», будут продолжать болеть. Отравляющего эффекта не будет, рассказал URA.RU фармаколог Александр Эдигер.
Росздравнадзор 26 августа заявил об изъятии из аптек нескольких партий некачественного «Цитрамона П». Купил ли кто-то испорченные таблетки, не уточняется. У препаратов этих компаний нашли несоответствие по показателю «Растворение». Таблетки производили компании «Уралбиофарм» и «Дальхимфарм».
«Главное — не будет того, ради чего „Цитрамон“ принимается, анальгезирующего эффекта. Если просто была нарушена технология создания препарата, то „Цитрамон“ не может быть токсичным. Это очень плохо [нарушение технологии], но не очень существенно», — объяснил Эдигер.
Аналогичного мнения придерживается коммерческий руководитель «Дальхимфарма» Ирина Булыгина. В разговоре с URA.RU она отметила, что не знает, какое конкретно несоответствие нашел Росздравнадзор в препарате хабаровской фаркомпании.
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