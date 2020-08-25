Выпускаемый в Екатеринбурге «Цитрамон П» оказался опасным для здоровья Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Росздравнадзор обнаружил несколько партий некачественного «Цитрамона П», их изымают из аптек. Уничтожению подлежат препараты екатеринбургского предприятия «Уралбиофарм» и хабаровского Дальхимфарма». Об этом свидетельствует распоряжение ведомства.

«Росздравнадзор обнаружил проблемы с качеством «Цитрамон П» сразу у двух производителей. Теперь изъятию и уничтожению подлежат препараты серии 500819 производства екатеринбургского предприятия Уралбиофарм и серии 160617, изготовленных хабаровским Дальхимфармом»», — передает информацию Росздравнадзора «Life.ru».

На самом «Уралбиофарме» заявили, что причиной испорченных таблеток могли стать неправильная транспортировка или условия хранения. «Из-за реакции препарата с воздухом и влагой в нем может меняться химический состав, — отметил менеджер предприятия. При этом проблемы с «Цитрамоном» у компании были еще в 2017 году. Хабаровским фармацевтам предъявили несоответствие их цитрамона сразу четырем критериям качества. Испорченные таблетки обнаружили в одной из больниц сотрудники Гудермесского филиала ведомства у себя в республике. До начала сентября «Дальхимфарм» обязан провести расследование и доложить ведомству о результатах.

Ранее десять российских производителей лекарств, в том числе «Уралбиофарм», предупредили о возможном исчезновении из аптек препаратов дешевле 100 рублей. Причиной тому может стать введение обязательной маркировки лекарственных средств с 2019 года.

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