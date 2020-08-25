Оппозиция проигрывает выборы в свердловском городе

Свердловский областной суд не поддержал апелляцию кандидата в депутаты Асбестовской гордумы от КПРФ Андрея Самарина. Он пытался опротестовать решение городского суда Асбеста о снятии его с довыборов в гордуму по избирательному округу №3. Как сообщил URA.RU сам Самарин, он намерен опротестовать и это решение.
«В пятницу 28 августа будет готова мотивировочная часть решения. После этого обжалуем его в восемнадцатом апелляционном суде в Челябинске», — рассказал Самарин. Регистрацию коммуниста в качестве кандидата опротестовал представитель «Единой России» Дмитрий Орлов. Ранее Андрей Самарин уже был депутатом текущего созыва Асбестовской думы и даже возглавлял ее в качестве спикера. Однако из-за погрешностей в декларации его полномочия были досрочно прекращены.
Как сообщало URA.RU, гордума текущего созыва пребывает в постоянном кризисе, поскольку силы противоборствующих фракции КПРФ и коалиции ЕР и «Справедливой России» примерно равны. В этой ситуации добавление одной из сторон дополнительного голоса может существенно изменить политический расклад. Руководство муниципалитета делает ставку на самовыдвиженца и лидера профсоюза градообразующего предприятия ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» Леонида Ремезова — в случае избрания он позволит единороссам и эсерам получить перевес над коммунистами.
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