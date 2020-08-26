Роспотребнадзор оценил тестирование на коронавирус в регионах

В стране провели больше 35 млн тестов на коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на наличие коронавируса. За время пандемии в стране провели более 35,1 млн тестов, сообщили в Роспотребнадзоре.

Лидером по количеству тестирований на 100 тысяч населения является ЯНАО, там было проведено 108 450,87 лабораторных исследований на коронавирус. По абсолютному количеству проведенных исследований топ-15 субъектов возглавляет Москва (6,52 млн тестов), затем следует Санкт-Петербург (2,26 млн тестов) и

Московская область (1,81млн). Свердловская область в этом рейтинге расположилась на четвертом месте. В регионе было проведено 1,15 млн тестов. Из УфрФО в топ-15 также попали Ханты-Мансийский автономный округ (9 место, 742 тысячи тестов), Тюменская область (10 место и 622 тысячи исследования), Ямал (11 место 585 тысяч проведенных тестов).

«Тест-системы, зарегистрированные и используемые в России для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции». — отметили в Роспотребнадзоре, уточнив, что эти данные подтверждены как с использованием живого вируса при лабораторных испытаниях, так и при клинических исследованиях.

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