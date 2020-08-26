Таблетки мукалтина производства «Уралбиофарм» запретили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лекарственное средство «Мукалтин», выпускаемое на екатеринбургском заводе «Уралбиофарм» (г. Екатеринбург), должно быть изъято из продажи. Такое распоряжение издал Росздравнадзор в связи с обнаруженным браком. Речь о двух партиях препарата с номерами 121219 и 91119 — таблетки признаны негодными по показателю «Распадаемость».

Брак выявили в аптеках ИП Киселева в республике Адыгея и в аптеках ООО «ФАРМДОН» в Ростове-на-Дону в рамках «выборочного контроля качества лекарственных средств». «Территориальному органу Росздравнадзора… обеспечить контроль за изъятием из гражданского оборота и уничтожением … указанной партии недоброкачественного лекарственного средства», — говорится в распоряжениях федерального ведомства.

Заводу «Уралбиофарм» теперь надлежит в кратчайшие сроки провести расследование, каким образом популярные таблетки оказались бракованными и попали на прилавок, после чего в Росздравнадзор отчет о проведенном расследовании. Получить комментарий производителя к моменту публикации не удалось: в приемной завода никто не ответил на звонки (запрос направлен)

«Брак бывает у любого производителя, и, с точки зрения крупного завода, две серии лекарства — за год — это очень немного, — пояснила URA.RU Таисия Кубрина, независимый аттестованный эксперт Росздравнадзора. — Причем, мукалтин признан недоброкачественным по показателю „распадаемость“ — это значит, что, скорее всего, были нарушены условия хранения».

Уральские фармацевтические предприятия регулярно оказываются в зоне внимания Росздравнадзора: накануне URA.RU сообщало об изъятии из аптек и запрете обращения таблеток «Цитрамон» производства «Уралбиофарм».