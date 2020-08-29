Россиянам не разрешат петь в караоке из-за коронавируса Фото: Марина Молдавская © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 30 августа, — 263-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 173-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным coronavirus-monitor, всего в мире к утру 30 августа выявили 25 160 144 (+ 267 643 за сутки) случая заражения. За время пандемии от болезни скончались 846 696 человек (+5 516), 17 686 473 (+223 284) пациента вылечились.

США продолжают оставаться государством с самой высокой заболеваемостью коронавирусом. В стране зарегистрировано 6 138 748 случаев заражения. На втором месте остается Бразилия, где коронавирусом болеют 3 846 965 человек. Ненамного от Бразилии отстает Индия, в которой заболевших коронавирусом насчитывается 3 539 712. Россия в этом списке на четвертом месте — 985 346 заболевших.

Вакцина и лекарство от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила казахстанскую вакцину от COVID-19 в список допущенных к клиническим испытаниям. Как уточняется на сайте организации, вакцину разработал республиканский НИИ проблем биологической безопасности. Сейчас препарат с деактивированным вирусом находится в фазе ½ клинического испытания.

Заражение коронавирусом можно в бытовых условиях отличить от заражения гриппом. По словам профессора МГУ, доктора биологических наук Алексея Аграновского, COVID-19 имеет несколько симптомов, которых нет у больного гриппом. «Самый специфичный симптом — потеря обоняния. Также коронавирус не вызывает таких гриппозных симптомов, как насморк или влажный кашель», — отметил профессор.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлен 4 941 случай COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией, из них 25,7% не имели клинических проявлений. Полностью выздоровели 5 917 человек, жертвами коронавируса стали 111 россиян. Отмечается, что суточный прирост заболевших вирусом увеличивается несколько дней подряд.

Учебный год дети начнут в школах, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1». При этом глава государства назвал справедливым требование специалистов гибко подходить к учебному процессу. Там, где в вузах или средних учебных заведениях можно избегать большого скопления людей, проводить занятия онлайн, например, лекции, без ущерба для качества подготовки, можно это сделать, считает он.

В свою очередь министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании сообщил, что в первые две недели в школах организуют дежурства медиков. «Детей с признаками инфекционных заболеваний на занятия допускать не будут», — подчеркнул Мурашко. Он также рассказал, что школьникам в этом году прививки от коронавируса не поставят, однако вакцинация будет обязательна для педагогов старшего возраста.

Стимулирующие выплаты медикам, которые борются с коронавирусом, будут продолжены осенью, когда ожидается вторая волна заболевания. Деньги им будут выделены из резервного фонда. Соответствующий указ опубликован на сайте федерального правительства.

Депутат Госдумы Иван Сухарев (фракция ЛДПР) предложил до конца года запретить караоке в барах и кафе из-за угрозы распространения коронавируса. Письмо депутат направил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

Въезд в Венгрию для россиян закроют с 1 сентября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. Прибыть в Венгрию можно лишь в том случае, если на то есть веские причины. А Молдавия, наоборот, с первым днем осени откроет въезд для россиян. Пресс-секретарь пограничной полиции республики Раиса Новицки пояснила, что РФ не попала в список стран так называемой красной зоны.

Коронавирус в мире

Во время митинга против коронавирусных мер в столице Германии тысячи немцев начали скандировать «Путин!». Отмечается, что это одна из самых массовых за последние годы акций. Немцы выступают против ограничительных мер, которые власти применяют во время пандемии COVID-19. По оценкам полиции, на центральной улице Берлина собралось более 18 тысяч человек.

Коронавирусом заразились десятки сотрудников Секретной службы США из-за многочисленных поездок по стране президента Дональда Трампа и вице-президента Майкла Пенса в условиях пандемии. Как написала газета The Washington Post, эксперты считают, что рост заражений связан с массовыми мероприятиями, которые по-прежнему проводит Трамп. Медики настоятельно рекомендуют временно отказаться от того, чтобы собирать в одном месте большое количество людей.

Зараженные коронавирусом мигранты из Нигерии покусали итальянских врачей. Мигранты устроили драку с медиками в одной из больниц Рима из-за отказа на требование выписать их из клиники. Для усмирения пациентов медперсоналу пришлось вызвать карабинеров. Отмечается, что мигранты во время драки не только били кулаками врачей и стражей порядка, но и кусались.