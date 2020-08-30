Самое важное в России и в мире на 29 — 30 августа. Пенсионеры получат выплаты, Путин и Лукашенко встретятся в Москве, студентам повысят стипендии

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Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., путин владимир, лукашенко александр
Владимир Путин и Александр Лукашенко назначили встречу в Москве Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Лидеры России и Белоруссии встретятся в Москве — в США заявили о вмешательстве в выборы — россиянам выплатят пособия — студентам могут повысить стипендии — школы готовятся к дистанту. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 29 — 30 августа — в обзоре URA.RU:

Путин и Лукашенко назначили встречу в Москве

Власти США заявили о вмешательстве России в президентские выборы

  • Россия пытается повлиять на исход президентских выборов в США. Об этом заявили спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф.

Россияне бесплатно получат лекарства

  • С 1 сентября в России введут Федеральный регистр граждан, которые имеют право на получение лекарств, медицинских изделий за счет федерального и региональных бюджетов.

Пенсионерам выплатят дополнительные деньги, студентам могут повысить стипендии

Выплаты на детей будут продлены

Педагогов вакцинируют от коронавируса, школы готовятся к дистанту

Медики получат выплаты

Экономисты предсказали остановку падения рубля

Криминального авторитета лишили статуса

  • Брата азербайджанского криминального лидера Лоту Гули Намика Салифова (Бакинского) лишили статуса вора в законе. Письмо об этом подписали 20 авторитетных воров во главе с Шакро Молодым и Олегом Шишканом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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