Лидеры России и Белоруссии встретятся в Москве — в США заявили о вмешательстве в выборы — россиянам выплатят пособия — студентам могут повысить стипендии — школы готовятся к дистанту. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 29 — 30 августа — в обзоре URA.RU:
Путин и Лукашенко назначили встречу в Москве
- Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время проведут встречу в Москве. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
- Ранее президенты двух стран пообщались по телефону. Это был уже пятый разговор двух глав государств за несколько дней.
- В то же время в Минске силовики провели задержания участников несанкционированной протестной акции оппозиции.
Власти США заявили о вмешательстве России в президентские выборы
- Россия пытается повлиять на исход президентских выборов в США. Об этом заявили спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф.
Россияне бесплатно получат лекарства
- С 1 сентября в России введут Федеральный регистр граждан, которые имеют право на получение лекарств, медицинских изделий за счет федерального и региональных бюджетов.
Пенсионерам выплатят дополнительные деньги, студентам могут повысить стипендии
- Российские пенсионеры смогут получить 5 тысяч рублей ко Дню пожилого человека. Решение о том, кто получит деньги, будут принимать власти регионов, где проживают пенсионеры.
- Стипендии в вузах России могут повысить до уровня прожиточного минимума. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Олег Смолин.
Выплаты на детей будут продлены
- В России продолжат выплачивать ежемесячное пособие для семей, где есть дети в возрасте от трех до семи лет.
Педагогов вакцинируют от коронавируса, школы готовятся к дистанту
- Вакцинация от COVID будет обязательной для российских педагогов старшего возраста. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
- Школы России готовятся вернуться к дистанционному обучению, которое было введено с апреля. В образовательных учреждениях говорят, что учли ошибки первого опыта дистанта и готовы к такому формату.
Медики получат выплаты
- Медработники, которые работали с больными коронавирусом, получат дополнительные стимулирующие выплаты из резервного фонда.
Экономисты предсказали остановку падения рубля
- Падение рубля осенью не продолжится. Тем не менее, эксперты прогнозируют, что курс доллара и евро может резко меняться до конца года.
Криминального авторитета лишили статуса
- Брата азербайджанского криминального лидера Лоту Гули Намика Салифова (Бакинского) лишили статуса вора в законе. Письмо об этом подписали 20 авторитетных воров во главе с Шакро Молодым и Олегом Шишканом.
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