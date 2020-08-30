Директор-банкрот «Екатеринбург-ЭКСПО» гасит долги за счет выборов

Игорь Данилов утверждает, что у него богатый опыт в сфере ведения политических кампаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» Игорь Данилов выступает в неожиданной для себя роли — он заключил договор оказания услуг политконсалтинга. При этом, согласно документам в картотеке Арбитражного суда, в качестве консалтера Данилов зарабатывает в два раза больше, чем в роли руководителя областного учреждения.

Если заработная плата чиновника в МВЦ составляет 150 тысяч рублей, то как политконсультант он получает 300 тысяч рублей ежемесячно. Согласно договору, Данилов обязуется организовывать политическую кампанию: заниматься стратегическим консультированием, проведением опросов общественного мнения, имиджмейкингом, спичрайтингом, спин-докторингом, медиапланированием политической рекламы, организацией предвыборных мероприятий и т. д. По словам одного из ведущих уральских политконсультантов, мало кто из местных специалистов может претендовать на такой прайс.

В разговоре с корреспондентом URA.RU Игорь Данилов признал, что занимается услугами политконсалтинга, но не раскрыл заказчика. «Этого я точно говорить не буду. Так получилось, что у меня есть опыт в этом деле. Большой избирательный год только начинается», — прокомментировал он.

В октябре 2019 года в отношении гендиректора МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» введена процедура личного банкротства — он должен свыше 8,8 миллиона рублей. Причем право на получение 6 миллионов рублей из этой суммы у кредитора Александра Кобелева оспаривает кредитор Ольга Букина. Следующее заседание по спорному иску в Арбитражном суде Свердловской области назначено на 22 сентября 2020 года.

Скрин определения Арбитражного суда из картотеки арбитражных дел