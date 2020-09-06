Губернатор Югры не стала докладывать полпреду из-за других важных дел
Комарова не стала докладывать полпреду — министр ЖХК приехал в Югру — прожиточный минимум для пенсионеров будет повышен — глава УФСИН перешел в другой регион. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 7 сентября — в обзоре URA.RU:
Глава ХМАО отказалась докладывать полпреду
- Губернатор ХМАО Наталья Комарова отказалась от выступления на заседании Совета по экономической политике, которое проводил уральский полпред Николай Цуканов. Комарова сослалась на то, что ее ждут люди на мероприятии.
В Юргу прибыл федеральный министр
- Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев прибыл в ХМАО на открытие набережной «Сэй Пан» в Белоярском районе. Его сопровождает губернатор Наталья Комарова.
Прожиточный минимум в регионе будет повышен
- Правительство ХМАО в 2021 году увеличит прожиточный минимум для пенсионеров до 13 457 рублей. Для всех пожилых людей, у кого доходы меньше этой суммы, будут выплачивать компенсацию.
Высокопоставленный силовик перешел в другой регион
- Глава УФСИН России по Ханты-Мансийскому округу Дмитрий Безруких перейдет на такую же должность в Ростовской области.
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