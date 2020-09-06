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Самое актуальное в ХМАО на 7 сентября. Прожиточный минимум будет повышен, в Югру прибыл министр ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск , комарова наталья
Губернатор Югры не стала докладывать полпреду из-за других важных дел Фото: Центр социальных медиа Югры

Комарова не стала докладывать полпреду — министр ЖХК приехал в Югру — прожиточный минимум для пенсионеров будет повышен — глава УФСИН перешел в другой регион. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 7 сентября — в обзоре URA.RU:

Глава ХМАО отказалась докладывать полпреду

В Юргу прибыл федеральный министр

Прожиточный минимум в регионе будет повышен

Высокопоставленный силовик перешел в другой регион

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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