В Подмосковье горят павильоны кинокомпании Эрнста и Бондарчука

В Московской области загорелись декорации кинотелевизионной компании «Главкино», которая принадлежит гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту и режиссеру Федору Бондарчуку. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров.
«Произошло возгорание декораций на открытом воздухе на территории „Главкино“ », — приводит слова из сообщения пресс-службы ГУ МЧС по Московской области ТАСС. Там добавили, что сведений о пострадавших не поступало. На данный момент возгорание локализовали.
«Главкино» — кинотелевизионная компания России. Специализируется на производстве кино- и телеконтента, включая его постпродакшн и дистрибуцию. Компания основана в 2008 году Федором Бондарчуком и Ильей Бачуриным. Позднее в состав учредителей вошел Константин Эрнст.
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