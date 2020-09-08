08 сентября 2020

В Подмосковье горят павильоны кинокомпании Эрнста и Бондарчука

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, огонь, горящий дом, пламя, дом горит
Площадь пожара составляет 800 квадратных метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Московской области загорелись декорации кинотелевизионной компании «Главкино», которая принадлежит гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту и режиссеру Федору Бондарчуку. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров.

«Произошло возгорание декораций на открытом воздухе на территории „Главкино“ », — приводит слова из сообщения пресс-службы ГУ МЧС по Московской области ТАСС. Там добавили, что сведений о пострадавших не поступало. На данный момент возгорание локализовали.

«Главкино» — кинотелевизионная компания России. Специализируется на производстве кино- и телеконтента, включая его постпродакшн и дистрибуцию. Компания основана в 2008 году Федором Бондарчуком и Ильей Бачуриным. Позднее в состав учредителей вошел Константин Эрнст.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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